Advogado que atropelou motoboy em Campina Grande vai para presídio em João Pessoa

O advogado suspeito de atropelar um motoboy ao achar que ele teria roubado seu celular em um assalto, em Campina Grande, no Agreste da Paraíba, vai ser encaminhado para o Presídio Especial Valentina Figueiredo, em João Pessoa. A manutenção da prisão dele e sua transferência para uma unidade prisional foi definida em audiência de custódia realizada nesta terça-feira (7).

Pedro Mário Freitas Alves Fernandes, advogado que teria atropelado um motoboy, se apresentou à Polícia Civil na segunda-feira (6). De acordo com Ramirez São Pedro, delegado da Polícia Civil em Campina Grande, ele prestou esclarecimentos e foi indiciado por crimes como tentativa de homicídio qualificado, injúria e embriaguez ao volante.

Nesta terça (7), em audiência de custódia, a juíza Ivna Mozart Bezerra Soares definiu que o acusado deve ficar preso no Presídio Especial Valentina Figueiredo, na capital paraibana João Pessoa. Por ser advogado, ele ficará uma de sala de Estado-Maior, separado dos demais detentos.

Além da prisão, o advogado também foi exonerado pela Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB). Ele exercia o cargo de assessor operacional na ALPB. A Presidente em exercício da OAB Subseção Campina Grande, Dra. Carla Felinto, informou que o órgão deve abrir um Processo Ético Disciplinar que julgará o caso no âmbito da OAB, já que o motorista é advogado.

Pedro Mário também foi afastado no sábado do cargo de assessor jurídico do núcleo de ouvidoria do Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande. A decisão foi tomada pela diretoria da unidade e o Secretário Estadual de Saúde, Jhony Bezerra, endossou o afastamento.

Entenda o caso

De acordo com a Polícia Civil, o primeiro assalto teria acontecido em um bar localizado entre os bairros do Catolé e José Pinheiro. O homem que atropelou o motociclista estava no local e teve um celular roubado.

Depois de ser assaltado, ele começou a perseguir os suspeitos do assalto. Alguns metros depois, viu o motociclista. De acordo com o relato do policial militar que foi acionado para o caso, ele teria relacionado as características da motocicleta da vítima com as dos assaltantes.

Quando viu a vítima, que estava parada em um estacionamento, o homem o atropelou com o carro. Depois do atropelamento, enquanto o motociclista o filmava, o motorista ainda saiu do carro e agrediu. Após a agressão, ele fugiu do local.

