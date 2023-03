PF cumpre mandados na PB contra tráfico internacional de ‘Santo Daime’ e cogumelos

By

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (07) a Operação Conexão Chá para combater um esquema de tráfico internacional de entorpecentes para países da América do Norte. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nas cidades de Campina Grande, Picuí e Barra de Santa Rosa.

O grupo investigado seria responsável por traficar substâncias vegetais de efeito alucinógeno (Ayahuasca ou santo-daime e cogumelos “mágicos).

A investigação se iniciou a partir da apreensão, no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, de uma encomenda internacional destinada ao Canadá, cujo remetente era uma empresa sediada em Barra de Santa Rosa, na Paraíba.

Na encomenda, escondida embaixo de vegetais para produção de chá, foram encontrados cerca de 2,3 kg de DMT (N,N-DIMETILTRIPTAMINA), também conhecida por Ayahuasca ou Santo Daime.

As investigações apontaram o uso da empresa como fachada para diversos envios internacionais.

As penas são previstas no arts. 33 e 35, combinado com art. 40, I, todos da Lei 11343/2006, cujas penas passam de 15 anos de reclusão e multa.