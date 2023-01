Alvo de ações, dono da Braiscompany diz que vai multar clientes: “Tenho provas”

By

O dono da Braiscompany, Antônio Neto Ais, disse, em live na última sexta-feira (20/01), que está isento de multas por parte dos clientes que estão indo a Justiça contra a empresa.

Com atrasos de pagamentos desde dezembro, a financeira com sede em Campina Grande atravessa forte crise. Ais atribui a culpa para corretora Binance, que segundo ele tem bloqueado as movimentações da Braiscompany.

Ação milionária. Um dos processos contra a Braiscompany pede a devolução de R$ 2 milhões. A ação foi movida pelo empresário Cláudio Maurício de Oliveira e o caso está na 3ª Vara Cível de Campina Grande.

Pirâmide. Na ação, o empresário Cláudio Maurício de Oliveira relaciona o casal Antônio Neto Ais e Fabrícia a pirâmide financeira. O cliente afirma que Ais e a sua esposa Fabrícia “são procurados por envolvimento com a empresa D9 Club, uma pirâmide financeira com atuação anterior à Braiscompany, tendo sido citados em mais de 20 processos apenas da Empresa D9”.

Fonte: Blog do Maurilio Junior