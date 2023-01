Dona de casa cai no golpe do “carro do ovo” e perde R$ 2.600 em Pombal

Dona de casa cai no golpe do “carro do ovo” e perde...

Um golpe que está sendo registrado em vários Estados do País fez a primeira vítima em Pombal, que teve um prejuízo de R$ 2.600 ao comprar duas bandejas de ovos em um carro que circulava pelas ruas do bairro Pereiros.

O Blog do Naldo Silva teve acesso à íntegra da denúncia feita pela vítima, uma aposentada de 65 anos, na delegacia de polícia civil local, onde ela narrou que no último dia 17 (terça-feira) por volta do meio-dia estava em sua residência quando um veículo Fiat – não informou modelo – passou na localidade com dois homens oferecendo o produto por R$ 26 (2 bandejas).

Segundo a idosa, ao efetuar o pagamento com cartão de crédito fez a primeira operação, mas o golpista disse para ela que a senha havia apresentado erro, pedindo para refazer o procedimento.

Ao perceber a fatura do cartão, só então a mulher descobriu que o valor da compra foi multiplicado 100 vezes.

Ela também contou que os estelionatários informaram que haviam sido assaltados na cidade de Aparecida e por isso estavam pedindo que as compras fossem pagas apenas via PIX ou com cartões “para evitar andar com dinheiro em espécie”.

A polícia civil instaurou inquérito para apurar o crime.

Fonte: Blog do Naldo Silva

Foto ilustrativa – Redes Sociais