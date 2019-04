AMA disponibilizará profissionais na Praça da Bandeira nesta terça para orientar população de Campina Grande sobre Autismo

O Instituto Brenda Pinheiro – IBP, através do projeto AMA – Amigos do Autista, vai disponibilizar profissionais durante todo o dia, nesta terça-feira (02), na Praça da Bandeira, no centro de Campina Grande, para orientar a população, tirar dúvidas e promover esclarecimentos sobre o autismo e as terapias utilizadas no tratamento de indivíduos com TEA – Transtorno do Espectro Autista.

A partir das 7:30h da manhã, até as 17:30h, a entidade irá disponibilizar profissionais como Psicóloga, Psicopedagoga, Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional e Assistentes Terapêuticos que irão estar em uma estrutura montada pelo IBP – AMA recebendo as famílias e as pessoas interessadas no tema. Na ocasião, serão distribuídos folhetos informativos sobre o autismo, sobre a legislação que garante direitos a crianças autistas no Brasil e como os pais podem identificar se uma criança tem características que indiquem autismo.

A ação faz parte da Semana de Conscientização do Autismo, promovida por ocasião do Dia Mundial de Conscientização do Autismo (02 de Abril). Além desta atividade na Praça da Bandeira, nos dias 03 e 06 de abril acontecerão outras ações para alertar as pessoas a respeito desse tema, no Teatro Facisa e no Instituto Brenda Pinheiro.

Na manhã da quarta-feira (03), das 08h às 11h acontecerá no Teatro Facisa, no bairro Itararé, uma Mesa Redonda sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), aberta ao público.

No sábado (06), o Instituto Brenda Pinheiro convida toda a população para participar da capacitação em Estratégias Curriculares para a Inclusão de Alunos Autistas, que será realizada no auditório da Unimed, localizado na rua Clailton Ismael, Nº 40 no bairro Lauritzen na cidade de Campina Grande.

O Instituto Brenda Pinheiro – IBP / AMA Campina Grande fica na Rua José do Ó, 169, no bairro do Alto Branco. Maiores informações podem ser obtidas diretamente na AMA, ou pelos telefones 3066-3001 (Telefone da AMA) ou 99971-6577 (Telefone da presidente da AMA, Vânia Pinheiro).

Fonte: Ascom