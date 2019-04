Equipe Psicossial da UEPB prestará assistência à comunidade acadêmica no retorno das atividades no Câmpus I

Uma equipe de psicólogos e assistentes sociais da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) estará a partir das 7h desta terça-feira (2), na Central de Integração Acadêmica, prestando uma assistência especial às pessoas que vivenciaram momentos de tensão nesta segunda-feira (1º), no Câmpus de Bodocongó, quando bandidos assaltaram um carro-forte no momento do abastecimento dos caixas eletrônicos da agência do Santander, instalada no local, trocando tiros com seguranças do banco.

Devido à ação criminosa, muitos estudantes, professores e técnicos administrativos vivenciaram uma situação de extremo impacto emocional e a intenção da Administração Central da UEPB, através da Pró-Reitoria de Estudantil (PROEST), é garantir que o retorno das atividades no Câmpus I aconteça com tranquilidade e que o episódio desta segunda possa ser superado com o menor impacto possível na vida de quem passou por momentos de grande medo. Aqueles que necessitarem de um acompanhamento maior, serão encaminhados para atendimento específico.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 3315-3450.



