Anvisa proíbe venda de todas as pomadas modeladoras de tranças de cabelo

A decisão foi tomada após a agência considerar o fato de o produto ter provocado uma série de relatos de irritação nos olhos, inclusive cegueira temporária.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda de pomadas para trançar e modelar o cabelo. A medida, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (10/2), abrange todos os tipos e todas as marcas que têm essa função estética.

A autarquia justifica que a proibição ocorre em meio ao aumento de casos de “efeitos indesejáveis graves associados ao uso desse tipo de produto”. Pessoas que utilizaram pomadas de trança e modelagem do cabelos relataram consequências como cegueira temporária, irritação e queimadura nos olhos.

“Segundo as informações disponíveis, os eventos ocorreram, principalmente, com pessoas que tomaram banhos de mar, piscina, ou mesmo de chuva após terem feito uso dos produtos”, afirmou a agência.

A determinação desta sexta não decidiu pelo recolhimento do produto dos mercados. No entanto, pomadas modeladoras de cabelo devem ficar separadas da prateleira, não sendo expostas ao consumo ou uso. A Anvisa ressalta que as pomadas compradas antes da proibição não sejam utilizadas por consumidores e salões de beleza.

A discussão sobre a venda de pomadas de cabelo e a agência reguladora ocorre desde o dia 16 de janeiro. Àquela data, a Anvisa cancelou a regularização de oito pomadas modeladoras para o cabelo por não cumprimento das normas sanitárias vigentes.

Em sua resolução, a Anvisa publicou uma série de orientação aos consumidores. Confira:

Consumidores

Não usar ou comprar esses produtos;

Se usou recentemente, lavar os cabelos com cuidado, inclinando a cabeça para trás, para que o produto não entre em contato com os olhos;

Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância;

Em caso de efeito indesejado, notificar o caso à Anvisa pela internet.

Profissionais, salões e comércio

Não usar os produtos em nenhum cliente;

Não vender os produtos enquanto a medida estiver em vigor;

O produto deve ficar separado e não deve ser exposto ao consumo ou uso.

Irritação nos olhos

Um caso recente ocorreu com uma mulher que reside em Recife. Thays Chen, de 27 anos, usou uma pomada modeladora no cabelo quando, ao ter contato com água da chuva, o produto escorreu e entrou em contato com seus olhos. Thays, então, ficou sem visão e foi levada ao hospital.

Pomada modeladora de trança causa cegueira temporária em foliões de PE (foto: Arquivo Pessoal)

Assim como Thays, as amigas que usaram a pomada modeladora também começaram a sentir os olhos arderem, mas acreditam que logo passaria. “Eu fiquei um tempo com a lente, mas depois tirei ela e fiquei sem nada e ainda ardia”, contou.

Outro caso envolvendo cegueira temporária com o uso da pomada modeladora ocorreu com a influenciadora digital Bielle Elizabeth, de 29 anos. Ela usava pomadas modeladoras para fazer penteados em seu cabelo, até que teve os olhos gravemente feridos por um produto que decidiu testar.

Bielle conta que, enquanto filmava partes de um evento ocorrido no início do mês passado, suou e pegou um pouco de chuva, o que fez a pomada modeladora escorrer em seu rosto.

“Em determinado momento, com os olhos já ardendo, sentei em um local coberto com uma amiga e percebi que não estava enxergando”, afirmou.

Fonte: Correio Braziliense