Marcondes Gadelha assume comando do Podemos na Paraíba

ex-senador e ex-deputado federal, Marcondes Gadelha, assumiu o comando do Podemos na Paraíba.

Marcondes por muito tempo presidiu o PSC no Estado, mas o partido está em fase de fusão com o Podemos. A nova agremiação terá o Podemos como nome e o número de legenda 20 do PSC.

O objetivo é o fortalecimento para as próximas eleições. Nenhum dos partidos elegeu parlamentares para a Assembleia Legislativa da Paraíba em 2022. Já para a Câmara Federal, o PSC elegeu dois deputados.

Fonte:Edna Soares