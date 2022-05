Apontado pela imprensa nacional com gastos em “gráficas de fachada”, deputado lidera lista dos que mais usam o “cotão” na bancada paraibana

Alvo de matérias na imprensa nacional, por conta de gastos com duas gráficas com recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), o deputado paraibano Wellington Roberto (PL) lidera no uso desse tipo de verba disponibilizada pela Câmara Federal – entre os membros da bancada federal paraibana.

De janeiro deste ano até hoje, conforme dados do Portal da Transparência da Câmara, ele gastou R$ 196.787,39 com a Cota. O detalhamento dos gastos está disponível no banco de dados da instituição.

No ranking, logo após ele, aparece o deputado Hugo Motta (Republicanos), com mais de R$ 174 mil. Em terceiro Damião Feliciano (União), com pouco mais de R$ 142 mil.

No total, a bancada da Paraíba já utilizou mais de R$ 1,5 milhão este ano.

Wellington Roberto é considerado hoje o principal articulador do projeto de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) na Paraíba. O deputado não se pronunciou, até agora, sobre a reportagem do ‘Estadão’, que coloca suspeitas sobre as gráficas pagas com a cota do parlamentar.

Sobre os gastos com o ‘Cotão’, a assessoria dele atribui os números ao ritmo de trabalho empreendido pelo parlamentar.

Fonte: Primeiras Noticias