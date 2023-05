Assembleia Legislativa da Paraíba prepara novo edital para concurso público; certame já está em estudo

By

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino, confirmou o início de um estudo para a realização de concurso público na Casa. A informação foi dada no programa Arapuan Verdade, da Rádio Arapuan FM, nesta terça-feira.

Adriano Galdino informou que as vagas serão abertas em virtude do projeto de aposentadoria voluntária que está em andamento no Parlamento Estadual.

A data para o lançamento do edital ainda não está definida, mas após a conclusão do afastamento dos servidores que se aposentarem o número de vagas abertas norteará o certame.

Fonte: ClickPB