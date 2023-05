Estado do Ceará sedia reunião do Consórcio Nordeste

Nesta sexta-feira (5), o Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, sedia reunião do Consórcio Nordeste, com a participação dos governadores dos nove estados da Região. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, também participa do encontro.

A reunião dos integrantes do Consórcio Nordeste ocorre a partir das 11 horas. O acesso da imprensa ao local será das 9h às 10 horas. As entrevistas serão concedidas na chegada das autoridades e em coletiva ao fim do encontro, com o resultado da reunião e importante anúncio realizado pelo colegiado.

Credenciamento

Os órgãos de imprensa interessados na cobertura da reunião no Centro de Eventos do Ceará precisam solicitar o credenciamento de seus profissionais até 12 horas de quinta-feira (4) pelo e-mail comunicacao@casacivil.ce.gov.br. A mensagem deve conter o assunto Credenciamento, e informar no corpo de texto nome completo, RG e CPF dos profissionais. A quantidade de profissionais será limitada a quatro por veículo, ficando a distribuição das funções a cargo da empresa.