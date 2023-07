Manoel Gomes, do hit ‘Caneta azul’, tem R$ 7 milhões desviados de contas

Manoel Gomes, cantor do hit ‘Caneta Azul’, teve pelo menos R$ 7 milhões desviados de suas doze contas bancárias. A informação foi confirmada pelos atuais representantes, Lineu Júnior e Manoel Dias, durante papo exclusivo entre o músico e Splash.

Desvio foi realizado por dois ex-empresários do artista, informou a equipe. O músico trabalhou anteriormente com Joab Castro por quatro anos e Leonardo Santana – filho de Joab – por um mês.

Leonardo Santana disse ainda manter contrato como empresário de Manoel Gomes em conversa com Splash. A questão será discutida na Justiça, segundo posicionamento da equipe jurídica do cantor.

Eu estava trabalhando muito e não tinha retorno financeiro. Eu não estava feliz, vimos que não estava certo. […] Eu me senti enganado.

Manoel Gomes

Eu fiquei muito chateado quando bloquearam as minhas redes sociais”, contou. As contas foram recuperadas após solicitação na Justiça, disse a atual equipe do cantor. O cantor disse que não passou por dificuldades financeiras em decorrência do suposto golpe. “, contou. As contas foram recuperadas após solicitação na Justiça, disse a atual equipe do cantor. Manoel Gomes cortou contato com Leonardo Santana. “Eu nem me lembro. A gente não tinha mais conversa. […] Ele ainda me mandou mensagens, mas eu não respondi mais. […] Eu confio na Justiça”. O que diz Joab Castro? Joab Castro rebateu declarações em contato com a reportagem. “Depois de praticamente quatro anos de dedicação exclusiva para ajudar ele em tudo, deixei ele com milhões de seguidores nas redes sociais e conhecido no mundo inteiro. Quando milhares riam dele e nunca acreditaram, eu consegui ajudar com auxílio de Deus e de pessoas do bem […] Ele foi criado na minha casa, é como um filho para mim”. Joab disse que declarações são falsas. “O povo aprovou o nosso trabalho humilde e com pés no chão. Eles estão apelando para ‘fake news’, e isso é lamentável. Manoel Gomes não precisa disso, deveria saber que a verdade e a humildade vão protegê-lo”.

O que diz Leonardo Santana?

O empresário também se posicionou sobre declarações do cantor. “Pessoas mal-intencionadas convenceram Manoel de que eu teria roubado ele. Posteriormente, eu com a ajuda do próprio Manoel Dias que era advogado, conseguimos esclarecer para Manoel Gomes que nunca houve roubo nenhum”, declarou Leonardo Santana a Splash.

Leonardo diz ter documentos que comprovam não existir desvio de dinheiro. “Todas as mentiras e acusações infundadas que estão sendo feitas pelo Manoel Gomes hoje, sem nenhuma prova, é apenas porque meus dois sócios Lineu Júnior e Manoel Dias, querem me tirar do contrato de empresário para usurpar a minha porcentagem nos ganhos”.

‘Pensei em desistir’

Cantor desabafou sobre relação com Joab. “Eu tinha vontade de sair fora. Não tinha como continuar. A pessoa estava me maltratando todos os dias. […] Nossa relação era muito triste, eu era muito mal recebido. Tudo isso nos afastava […] Interesse deles era só financeiro”.

Manoel Gomes pensou em desistir da carreira. “Não adianta estar me cansando e não ter resultados que eu queria. Não adiantava nada”, afirmou. Ele disse que a convivência com Joab Castro o afastou da família.

Cantor não sabia que Joab Castro foi seu principal doador durante a campanha política realizada no ano passado. “Eu não sabia de nada (sobre doações). Era a primeira vez que eu mexia com política. Eu só conhecia as pessoas e pedia os votos”, disse o então candidato à deputado estadual pelo PL (Partido Liberal) no Maranhão.

Entenda o caso

A defesa de Lineu pretende abrir processo judicial alegando que Leonardo Santana e Joab Castro teriam desviado cachês. Contratos de publicidade assinados nos últimos quatro anos também serão analisados. “Estamos preparando toda a documentação”, comentou João Nascimento, advogado do cantor, em conversa com Splash.

Leonardo Santana diz ser um “complô” dos outros dois empresários para tomarem posse de sua parte na sociedade -nenhuma dos empresários revelou como a distribuição é feita. Ele afirma não ter interesse em repassar sua porcentagem para Lineu e Dias.

“Nunca chegaram em mim para falar sobre o assunto. Simplesmente viajaram com Manoel para o Rio de Janeiro e botaram um segurança com ele. O cantor está com o celular retido para que eu não entre em contato”, afirmou Leonardo.

Lineu Júnior acusou Leonardo Santana de “diversas irregularidades” em conversa com Splash. O empresário afirma que o colega precisa esclarecer informações sobre a prestação de contas e supostos contratos fraudulentos. Diz que foi protocolada uma petição de distrato e que pretende pedir reparação por danos morais e materiais em decorrência do desentendimento público com Leonardo Santana.

