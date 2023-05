ROLO DAS APOSTAS – Polícia Federal vai investigar Máfia das Apostas e grupo suspeito de manipular resultados de jogos de futebol

By

A Polícia Federal vai abrir um inquérito sobre a chamada Máfia das Apostas e um grupo suspeito de manipular jogos das séries A e B do Campeonato Brasileiro e de torneios estaduais, entre 2.022 e 2.023. A decisão foi tomada após determinação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, nesta quarta-feira (10).

“Diante de indícios de manipulação de resultados em competições esportivas, com repercussão interestadual e até internacional, estou determinando hoje que seja instaurado Inquérito na Polícia Federal para as investigações legalmente cabíveis”, escreveu Dino em uma rede social.





A suspeita é que o grupo tenha atuado em ao menos 13 jogos, das séries A e B do Brasileirão do ano passado e dos campeonatos Paulista e Gaúcho de 2.023. Os jogadores envolvidos poderiam receber até 100 mil reais. Especialistas consultados dizem que os atletas envolvidos podem pegar de dois a seis anos de prisão e ser banidos do futebol.

Na terça-feira (9), a Justiça de Goiás aceitou a denúncia e tornou rés 16 pessoas envolvidas no esquema. Ao todo, são sete jogadores e nove apostadores. A denúncia foi enviada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) ao Tribunal de Justiça de Goiás. A Confederação Brasilera de Futebol (CBF), contudo, não vai suspender o Brasileirão.

Jogos sob suspeita de manipulação

2.022

Palmeiras X Juventude — Brasileirão, Série A

Goiás X Juventude — Brasileirão, Série A

Ceará X Cuiabá — Brasileirão, Série A

Sport X Operário-PR — Brasileirão, Série B

Red Bull Bragantino X América-MG — Brasileirão, Série A

Santos X Avaí — Brasileirão, Série A

Botafogo X Santos — Brasileirão, Série A

Palmeiras X Cuiabá — Brasileirão, Série A

2.023

Guarani X Portuguesa-SP — Campeonato Paulista

Red Bull Bragantino X Portuguesa — Campeonato Paulista

Bento Gonçalves X Novo Hamburgo — Campeonato Gaúcho

Caxias X São Luiz-RS — Campeonato Gaúcho

Na denúncia, o MP de Goiás também pede a todos os denunciados que paguem, em grupo, um valor mínimo de R$ 2 milhões para reparar o dano moral coletivo.

“O parâmetro utilizado para a definição do valor refere-se a uma das expectativas de lucro do grupo criminoso com a utilização de dezenas de contas que foram empregadas nas apostas manipuladas descritas na denúncia”, diz o órgão.

Redação com R-7