A bancada feminina na Assembleia Legislativa (ALPB) teve um pequeno aumento em sua representatividade com a eleição de domingo (2). Há quatro anos eram cinco mulheres. Agora seis estarão dentre os 36 deputados da casa.

Entre as integrantes da bancada feminina, uma estreante: Danielle do Valle (Republicanos), da região do Vale do Mamanguape. E um retorno: Francisca Motta (PP).

Ademais, estarão no parlamento Jane Panta (PP), Dra Paula (PP), Camila Toscano (PSDB), e Cida Ramos (PT).

