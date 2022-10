Depois de perder as eleições, recurso de Ricardo é retirado de pauta do TSE

Após derrota nas eleições ao Senado pela Paraíba, Ricardo Coutinho (PT), teve seu recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retirado de pauta. O recurso do ex-governador estava com julgamento agendado para ocorrer amanhã (04), no Tribunal.

O recurso

O recurso é contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) que indeferiu o registro de candidatura de Ricardo Coutinho ao Senado. No TSE o ex-governador tentava reverter a decisão e ter sua candidatura deferida. No entanto, ele foi derrotado nas urnas e o recurso perdeu o objeto, sendo retirado de pauta pelo relator, o ministro Benedito Gonçalves.

Ricardo buscava reverter a decisão para caso alcançasse o primeiro lugar, assumir um eventual mandato, mas foi derrotado nas urnas ficando com 21,55%, 431.857 votos. Ele ficou em terceiro, atrás de Pollyanna Dutra, do PSB, e de Efraim Filho, do União, este eleito senador da República pela Paraíba.

Inelegibilidade

Ricardo Coutinho foi considerado inelegível pelo TSE após ter sido condenado por conduta vedada e abuso do poder político e econômico, pela concessão irregular de microcrédito pelo programa Empreender, pela distribuição de kits escolares e pela contratação e exoneração de servidores e prestadores de serviços no trimestre anterior ao pleito.

Fonte: F5