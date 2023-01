By

Botafogo e Treze ficam no 0 a 0 pelo Paraibano no Almeidão

O Botafogo-PB empatou em 0 a 0 contra o Treze no Clássico Tradição, realizado na tarde deste domingo (22) no estádio Almeidão, em João Pessoa.

O empate garantiu ao Galo reassumir a liderança da Campeonato Paraibano com 7 pontos, mesmo número de pontos do Sousa, que tem saldo de gols inferior ao time de Campina Grande.

Vale salientar que o árbitro não marcou uma penalidade clara a favor do Treze no segundo tempo e Yamada, camisa 10 do Galo, perdeu um gol feito nos descontos da partida.

O goleiro trezeano, Igor Rayan, foi o destaque do jogo, defendendo várias bolas e mantendo o Belo sem vencer há seis meses, ou 10 partidas.

A torcida do time da capital ficou na bronca e, ao final da partida, vaiou a equipe a exaustão.

