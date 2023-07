Bruno convida sobrinha de Veneziano para ocupar secretaria

By

O prefeito de Campina Grande Bruno Cunha Lima (PSD) confirmou nesta sexta-feira (21) que convidou a ex-vereadora Pâmela Vital do Rêgo, sobrinha do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB), para ocupar uma das secretarias de seu governo.

“Fiz o convite a ela, ela é formada em direito, em jornalismo, é uma jovem inteligente, que vem somar à equipe. Não vou revelar a posição, mas fiz o convitee vou me encontrar ainda hoje para combinar alguns detalhes”, disse o prefeito.

O convite de Bruno a Pâmela oficializa de vez a aliança do prefeito com o senador Veneziano Vital em meio ao desgaste na relação com o deputado federal e ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos).

Fonte: Blog do Maurílio Junior