Preço da Cesta Básica Regional de Campina Grande sobe 2,11% em relação ao mês de junho, aponta Procon Municipal

O Procon de Campina Grande divulgou, nesta quinta-feira (20), o resultado da pesquisa de preços da Cesta Básica Regional local, referente ao mês de julho/2023. O estudo aponta que o valor total da cesta no mês de julho foi de R$ 871,82, o que representa um acréscimo de 2,11% em relação ao mês de junho, quando o valor registrado foi de R$ 853,36, o que representa um aumento de R$ 18,46 no bolso do consumidor. “Apesar dessa variação, o consumidor pode fazer uma boa economia substituindo os alimentos que apresentaram alta de preços neste mês”, destacou Saulo Muniz, coordenador do órgão.

A pesquisa comparativa de preços da Cesta Básica Regional foi realizada nessa segunda-feira (17), em 40 mercadinhos, supermercados de médio e grande porte localizados na zona limítrofe da cidade de Campina Grande. O estudo contemplando 48 produtos, sendo 13 itens que compõe a Cesta Básica Alimentar – Ração Essencial Mínima, de acordo com o decreto Decreto-Lei Nº 399, de 30 de Abril de 1938; com mais 35 produtos considerados parte da rotina de compras do consumidor. Esses produtos estão divididos em cinco grupos; são eles: Carnes e Derivados; Farináceos; Higiene e Limpeza; Temperos e Hortifrúti.

De acordo com a atual pesquisa, o valor total da Cesta Básica Regional campinense no mês de julho de R$ 871,82 – que representa um aumento de 2,11% em relação ao custo no mês de junho, que foi de R$ 853,36; se deve, especialmente, ao aumento de R$ 43,93 registrado na cesta básica complementar no mês de julho.

Já em relação ao salário-mínimo de R$ 1.320,00, a Cesta Básica Regional deste mês de julho corresponde a aproximadamente 66,05% do total do rendimento. Portanto, restando 33,95% do salário para outras despesas básicas como água, luz, energia, internet e dentre outras.

Destaques – Dos destaques da pesquisa de preços no mês de julho/23, chama atenção a variação no valor de produtos por estabelecimentos pesquisados, a exemplo do grupo Hortifrúti, cuja diferença que chegou a 703,52%, com o valor do quilo da pera pode ser adquirida ao menor preço de R$ 1,99 e o maior de R$ 15,99. Já a menor variação de preço identificada foi no quilo do maracujá, que pode ser adquirido ao valor de R$ 6,99 até o maior preço de R$ 10,00, o que representa uma diferença de 43,06%.

’Além desses dados, a pesquisa do Procon-CG também reúne a comparação de preços de produtos em relação a meses anteriores e aos preços praticados no ano de 2022. Bem como, o preço da Cesta Básica Regional por zona do município de Campina Grande. Para conferir o material basta acessar: //procon.campinagrande. pb.gov.br/category/pesquisa- de-preco/2023/’, informou o coordenador Saulo Muniz.

Fonte: Ascom