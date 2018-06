Câmara de Vereadores de Campina Grande gastou mais de R$ 64 mil com xerox em 2017

Empenhos da Câmara Municipal de Campina Grande para serviços de xerox e encadernação em espiral em 2017, ultrapassaram os R$ 64,5 mil.

As informações são de conhecimento público e estão publicadas no Sistema Online do Tribunal de Contas do Estado, o Sagres.

Um levantamento realizado pela Rádio Campina FM mostrou que, apesar de cada vereador ter em seus gabinetes máquina impressora, a Câmara gastou o total de R$ 64.580,20 com xerox e encadernação em espiral, num total de oito empenhos a uma empresa da cidade, que presta esse tipo de serviço.

Levando em consideração uma xerox a R$ 0,10, esse montante seria suficiente para tirar 645 mil cópias.

Se dividir pelo número de dias úteis de 2017, sem considerar recessos e pontos facultativos, seria uma média de 2.572 xerox por dia.

Por ano, dividindo pelo número de vereadores, os recursos seriam suficientes para tirar 28 mil cópias para cada um.

*Informações da Rádio Campina FM

Fonte: Paraíba Online