CMCG gasta mais de R$ 70 mil com produtos alimentícios e material de limpeza

A Câmara Municipal de Campina Grande, gastou, em 2017, mais de R$ 70 mil com produtos alimentícios e material de limpeza, o que daria uma feira mensal em torno de R$ 5.800.

As informações são de conhecimento público divulgado pelo Sistema Online do Tribunal de Contas do Estado, Sagres.

Um levantamento feito pela Rádio Campina FM, mostrou que no Sagres há registrado nove contratos com empenhos pagos referentes a despesas com produtos alimentícios, sem especificar qual, e material de limpeza.

Em um único contrato, a Câmara Municipal gastou R$ 33.500 em 12 meses. Outra sequência de empenhos, mostra R$ 4.500 pagos a outra empresa também para gêneros alimentícios e material de limpeza.

Outro, soma R$ 2.296 com outra empresa. Outra sequência, revela outro contrato para fornecimento de material descartável, sabonete, sabonete líquido, sacos de lixo, e produtos afins, no valor de R$ 3.634.

No Sagres, também estão informados os valores gastos em alimentação para pessoal de apoio e para realização de coquetel.

Para o primeiro, apenas para uma empresa há quatro ordens de pagamento no valor de R$ 7.241 em quentinhas.

Outra contratação de refeições e despesas para confraternização, do final do ano, em um restaurante da cidade, somou R$ 7.350.

Outro contrato, de fornecimento de quentinha, somou R$ 6.922 e outro, de um bar e restaurante, somou R$ 1.044.

Ainda há dois empenhos pagos para uma empresa, no valor de R$ 3776, cuja definição no Sagres é para o custeio do coquetel servido pela Câmara. Ainda há dois contratos para fornecimentos de lanches no valor de R$ 300.

O levantamento realizado pela Rádio Campina FM, informa que as despesas com comida na CMCG chega a quase R$ 15 mil, em um único empenho.

Em dezembro passado, foi pago R$ 8.480 a uma empresa referente a gêneros alimentícios, sem especificação.

As contas da CMCG foram aprovadas pelo Tribunal de Contas da Paraíba.

Fonte: Paraíba Online