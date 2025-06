Câmara recebe Secretária de Desenvolvimento Econômico na Tribuna Livre

Na manhã desta quinta-feira (22), a Câmara Municipal de Campina Grande realizou a 41ª Sessão Ordinária. A sessão foi presidida pelo vereador Pastor Luciano Breno (Avante) e secretariada pelo vereador Rafafá (União Brasil), contando com a presença de 17 vereadores. Durante a sessão, foram aprovados três requerimentos: 2093/2025; 2100/2025 e 2104/2025.

PEQUENO EXPEDIENTE

O vereador Frank (Podemos) utilizou a tribuna para solicitar ao governo do estado rever a taxa de água cobrada aos consumidores e destacou que, recentemente, teve um aumento aproximado de 8%. “Chega a quase 100 reais e você paga mesmo sem consumir” O parlamentar destacou que essa taxa deveria ser revista e que a população deveria pagar pelo consumo efetivo. “Essa taxa você deveria pagar pelo consumo”

O vereador Severino da Prestação (MDB) solicitou atenção especial da Secretaria de Obras (SECOB) para a rua Severino Pereira Rodrigues, no bairro Jardim Borborema. O parlamentar destacou que obras realizadas por uma construtora, no período da construção das casas e sem observar os danos causados ao entupir um canal no local, acabaram gerando alagamentos nas casas recém-construídas. O vereador pediu a instalação de manilhas e drenagem na via. Ele também sugeriu a colocação de bancos de alvenaria na Avenida Juscelino Kubitschek, para atender especialmente idosos e praticantes de caminhada: “Nós estamos usando o nosso mandato para resolver os problemas solicitados pela população”.

O vereador Sargento Wellington Cobra (PSB) devido a prática de algumas pessoas que têm utilizado bonecas Bebês Reborn para buscar atendimentos em unidades de saúde. Ele apresentou um projeto de lei para impedir o atendimento a esses casos na rede municipal. “A nossa preocupação em nosso projeto é além de negar o atendimento, para não atrapalhar o serviço público, mas sem escandalizar” Destacando que a pessoa deve ser acolhida. O vereador se mostrou preocupado com um possível caso de doença psicológica em pessoas que agem dessa forma e solicita um encaminhamento para tratamento psicológico. “Quem procura uma unidade de saúde querendo um atendimento hospitalar para um boneco de plástico, essa pessoa pode estar com problemas mentais (…) Nosso cuidado é com a saúde mental das pessoas” destacando que as pessoas que agem de má fé devem ser responsabilizadas.

GRANDE EXPEDIENTE

O vereador Rostand Paraíba (PP) elogiou a inauguração do Centro de Convenções de Campina Grande, realizada na quarta-feira (21), destacando a importância da obra para a Zona Leste da cidade. Ele também celebrou a Moção de Aplauso ao músico Japãozin, que cresceu na região. “O Centro de Convenções e o Arco Metropolitano foram um presente para os moradores da Zona Leste”, afirmou.

A vereadora Jô Oliveira (PCdoB) subiu à tribuna e falou sobre o impedimento sofrido pela Ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Vera Lúcia Santana Araújo, onde a mesma foi barrada ao entrar em um prédio federal da AGU, onde a mesma tinha sido convidada a participar de um evento. Ela não foi reconhecida e pediram sua identificação. A vereadora alertou sobre o racismo sofrido nos dias atuais até com pessoas que ocupam espaços de poder.

Jô também cobrou celeridade do Executivo Municipal na realização de quatro conferências importantes: da população LGBTQIAPN+, de Políticas Públicas para Mulheres, das Cidades e da Promoção da Igualdade Racial. “Uma conferência não é somente uma conferência, ela é também um diagnóstico de problemáticas que envolvem a nossa cidade”, declarou.

Alexandre Pereira (União Brasil) destacou a relevância do Centro de Convenções, mesmo com a primeira etapa incompleta, e cobrou investimentos para o Aeroporto João Suassuna. Ele alertou para os riscos de pouso e decolagem durante o inverno e defendeu melhorias para o turismo da cidade: “Precisamos cuidar muito bem do nosso aeroporto. Se nós não tivermos isso, não adianta ter uma cidade com Centro de Convenções, não adianta termos na cidade um evento denominado de maior São João do Mundo”.

O vereador Pimentel Filho (PSB) criticou estabelecimentos que utilizam calçadas públicas como estacionamento privado: “Campina criou um celeiro de quem derruba casas e constrói estacionamentos”. E destacou que, de acordo com a lei municipal, é proibido aos donos de estabelecimentos colocarem placas dizendo que o estacionamento é só para clientes, frisando que a calçada é pública. Ele citou o estacionamento do Futurama como exemplo de irregularidade. “O Futurama é a maior vergonha que existe no centro de Campina Grande” destacou. Pimentel também comentou sobre o investimento de R$ 130 milhões no Centro de Convenções, destacando o potencial econômico do espaço, e pediu a implantação de iluminação pública e uma linha de ônibus para o local.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A secretária Tâmela Fama compareceu à Casa de Félix Araújo para prestar contas das ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em 2024. Ela apresentou uma revista institucional com os principais projetos, destacando dois eixos: eventos e desenvolvimento econômico.

Eventos:

A Secretaria é responsável por organizar e fomentar grandes eventos como o Maior São João do Mundo, Carnaval da Paz e o Natal Iluminado.

O São João de 2024 foi considerado o maior da história, movimentando a economia local em larga escala, com impacto direto e indireto na geração de cerca de 4 mil empregos e recebendo aproximadamente 3 milhões de visitantes no Parque do Povo.

A gestão busca transformar o Natal Iluminado em uma parceria público-privada, seguindo o modelo bem-sucedido do São João.

Destacou-se ainda o trabalho da Coordenação de Turismo, que atua na promoção da cidade como destino turístico, com ações iniciadas com muita antecedência, como a participação em feiras como a AAV.

Desenvolvimento econômico:

A secretaria atua em proximidade com o setor produtivo, visitando empresas, ouvindo demandas e solucionando entraves.

Graças a esse diálogo, 500 empregos foram mantidos na cidade em 2024.

Houve também atuação na reforma do Código Tributário, aprovada em dezembro de 2024 na Câmara Municipal, o que trará impactos positivos na atração de novas empresas.

A revista apresentada resume essas ações e contém um QR code com acesso à versão completa (128 páginas) com detalhes de cada iniciativa. Clique aqui para ter acesso a versão Digital da Revista.

A presença da secretária foi elogiada. Sargento Wellington Cobra afirmou: “Queria parabenizá-la pela organização, pela disponibilidade, pelo respeito a essa casa de vir até aqui conversar conosco”. Rafafá destacou: “Depois de sua chegada à sede, percebeu-se o quanto essa secretaria passou a contribuir ainda mais”. Já Pimentel Filho sugeriu mais investimentos no São João em Galante: “Galante é um investimento, faz parte do investimento de Campina Grande”.

Dinho Papa-Léguas afirmou que a secretaria tem um papel estratégico: “Uma secretaria de extrema importância na gestão pública”. Waléria Assunção elogiou a infraestrutura e destacou a profissionalização do São João, mas cobrou transparência sobre os investimentos: “Confesso que ainda tenho dúvida com relação aos investimentos da iniciativa privada e do próprio município. Onde é que entra o investimento do município, se é que ainda entra para o São João de Campina Grande”.

Por fim a Secretária Tâmela Fama agradeceu as palavras de incentivo e respondeu os questionamentos dos vereadores, destacando que como gestora pública é seu dever apresentar o seu trabalho com transparência. Destacou que sempre estará à disposição do poder legislativo campinense “Mas dizer que estou aqui na minha missão que foi dada, como gestora pública, de estar fazendo a transparência de todas as tarefas, de todo o trabalho efetuado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico”.

