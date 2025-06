Chuva forte continua no litoral do Nordeste neste sábado (24)

O fim de semana será marcado por mais um dia de chuvas intensas no litoral do Nordeste. Neste sábado (24), são esperados acumulados significativos, especialmente nas faixas litorâneas de Sergipe, Alagoas e Pernambuco, com volumes que podem atingir até 50 mm, acompanhados de rajadas de vento de até 60 km/h.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a persistência das chuvas na região está relacionada à atuação de instabilidades reforçadas pelas temperaturas elevadas da superfície do oceano Atlântico, que favorecem a formação de nuvens carregadas próximas à costa.

Enquanto isso, o tempo firme predomina no interior dos estados nordestinos, com sol forte ao longo do dia. No sul da Bahia, o sábado também deve ser de céu aberto e temperaturas em elevação, mantendo o padrão de estabilidade dos últimos dias.

Fonte: Brasil 61