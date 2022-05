Caminhão carregado com pedras tomba e trânsito fica complicado na BR-101

Uma carreta carregada com pedras tombou e deixou o trânsito complicado na NBR-101, no limite entre as cidades de João Pessoa e Conde. O acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (9), no sentido João Pessoa – Recife.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas e o local isolado. Os condutores que precisam passar pela área devem ter cautela e paciência. No local, muitas pedras se espalharam, mas como a carreta tombou com a caçamba virada pra o lado do acostamento, não houve prejuízos a via com relação a pedras jogadas.