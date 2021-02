Cantor do hit ‘Tic Tic Tac’, Zezinho Corrêa morre em Manaus

Zezinho Corrêa se apresentou na Fifa Fan Fest — Foto: Marcos Dantas/G1 AM

Zezinho Corrêa foi internado com Covid-19 no dia 5 de janeiro, após sentir febres e dores no corpo no dia anterior. Na unidade de saúde, ele recebeu medicação e fez fisioterapia pulmonar. No dia 7, foi transferido para um leito de UTI de um hospital particular de Manaus, para dar continuidade ao tratamento.