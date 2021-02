Pagamento em Campina Grande será via Internet com desconto de até 15%, a partir desta terça-feira

Pagamento em Campina Grande será via Internet com desconto de até 15%,...

Secretaria de Finanças também vai disponibilizar informações pelo ZAP IPTU e descentralizar atendimentos aos contribuintes

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Finanças do Município (Sefin), lança, a partir desta terça-feira, 9 de fevereiro, os boletos eletrônicos para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU 2021). A novidade deste ano é que não haverá entrega por meio dos Correios e Telégrafos e o acesso aos carnês acontecerá, exclusivamente, via internet, por meio do endereço www.campinagrande.pb.gov.br.

Segundo o secretário de Finanças, Gustavo Braga, os contribuintes de Campina Grande, que estiverem em dia com o IPTU e fizerem a opção pelo pagamento em cota única, terão direito ao desconto de 15%. Haverá também descontos diferenciados para os contribuintes inadimplentes que desejam ficar em dia com esse imposto.

Gustavo Braga explicou que a mudança no sistema de pagamento do IPTU tem como base a eficiência com o gasto público, por meio da redução do uso de papel, além da preocupação com o meio ambiente e a saúde da população, diante da pandemia causada pelo novo Coronavírus.

Braga ressaltou que a Secretaria disponibilizará uma série de vídeos no YouTube, mostrando em detalhes como o contribuinte deve efetuar o pagamento.

A Sefin também vai disponibilizar, a partir desta terça, o serviço de atendimento e respostas on-line por WhatsApp, pelo número (83) 98825-1541. É o ZAP IPTU, que funcionará a partir de uma equipe de call center.

Parceria

E para atender aos contribuintes com dificuldade de conectividade ou que não disponham de celular e/ou computador foi realizada uma parceria com a Secretaria de Educação do Município (Seduc), para que 17 escolas funcionem como ponto de atendimento. Servidores foram capacitados para atender as pessoas que necessitarem de ajuda. A lista das escolas será disponibilizada no site da Prefeitura de Campina Grande ainda esta semana.

“A parceria com a Seduc permite a descentralização do atendimento e, com isso, evitamos também que se formem aglomerações. Este é mais um cuidado nosso, diante da pandemia que estamos vivendo desde o ano passado”, destacou Gustavo Braga. Ele ressaltou ainda que o valor do IPTU deste ano, por imposição legal, só tem acrescido o índice inflacionário de 2020, não se aplicando reajuste real no imposto cobrado.

Descontos

Segundo o secretário Gustavo Braga, para os contribuintes que estão em dia com o imposto do ano passado e que efetuarem o pagamento deste ano em cota única, até 8 de março, a Prefeitura garante o desconto de 15%.

Para os que estão em débito com o exercício de 2020, o desconto será de 10%. E os contribuintes inadimplentes, com dois ou mais anos, terão um abatimento de 5% nos valores dos boletos – promoção válida até 7 de abril.

Fonte: Codecom