Caso Anielle: acusado de matar menina de 11 anos vai a júri popular nesta segunda-feira (6)

O réu José Alex da Silva, acusado de matar Anielle Suelen Teixeira de Farias, 11 anos de idade, vai a júri popular na manhã desta segunda-feira (6). A sessão será realizada no auditório do 1º Tribunal do Júri da Comarca de João Pessoa, no 5º andar do Fórum Criminal “Ministro Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello”. O julgamento terá início às 9h e será presidido pelo juiz titular da unidade judiciária, Antônio Gonçalves Ribeiro Júnior. Anielle Teixeira desapareceu no dia 5 de setembro de 2021 e foi encontrado três dias depois, em uma área de mata, no Bairro de Miramar.

Durante a sessão de julgamento serão ouvidas cinco testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Conforme informações da Polícia Civil, o corpo da criança foi encontrado apenas vestido com uma blusa. Ainda conforme as investigações policiais, ela sumiu na madrugada de um domingo, depois de sair da praia do Cabo Branco de bicicleta com um homem. O corpo já estava com sinais de decomposição, o que levou a Polícia Civil e a perícia a acreditarem que a criança foi morta logo após a saída da praia, no mesmo local em que o corpo foi encontrado.

Anielle Teixeira dormia com a família em um quiosque. Imagens de circuitos de segurança da localidade mostram um homem conversando com a criança. Depois disso, a menina não foi mais vista. Apesar de confirmar a autoria do assassinato, José Alex nega ter estuprado Anielle Teixeira.