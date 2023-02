“Não há problema nenhum em iluminar a cidade, o problema é deixar o servidor no escuro”, comentou o novo presidente do Sintab

A nova direção do Sintab, o presidente Franklyn Barbosa e o vice, Napoleão Maracajá, estiveram nessa sexta-feira (03) no programa JS – O Jornal da Shallon, e falou sobre os desafios que já começaram a enfrentar no primeiro mês do mandato, como o atraso dos salários dos servidores públicos de Campina Grande-PB.

“Começamos o ano com um problemão, que não é uma questão isolada, não aconteceu apenas esse mês, mas os problemas na folha de pagamento de Campina Grande, já são recorrentes, principalmente na saúde, mas esse mês atingiu educação, aposentados”, disse Franklyn

A direção do Sintab, também questionou o valor exorbitante gasto na Natal Iluminado da cidade. Uma crítica que vem sendo feita por muitos setores desse que foi anunciado o valor.

“Não há problema nenhum em iluminar a cidade, o problema é deixar o servidor no escuro”.

Franklyn também comentou que a prefeitura anunciou o Natal Iluminado um ano antes e o São João, com antecedência de cinco meses, mas nunca anuncia o reajuste do piso no prazo, que só não há planejamento e diálogo para pagar os direitos dos servidores.

Perguntamos se trabalhar com essa gestão atual é mais difícil do que a passada. Franklin ressaltou que Romero também não resolvia, mas a atual além de não resolver, não os recebem e ainda os atacam.

Fonte: Oxente Brasil