Chuva abre cratera em rodovia que liga Paraíba ao Ceará e dois carros caem dentro

Uma cratera foi aberta nesta segunda-feira (27) após forte chuvas na rodovia CE-384 e dois carros caíram dentro do buraco. A estrada liga Conceição, no Sertão da Paraíba, ao município de Mauriti, no Ceará. Duas crianças estavam em um dos veículos. No total, sete pessoas acabaram feridas.

Na madrugada desta segunda-feira choveu muito na Região do Cariri. Por conta da intensidade da força da água, a cratera abriu e dois veículos que trafegavam no local acabaram caindo. O trecho da estrada fica no Distrito de Umburanas, perto da divisa com a cidade de Conceição e é um dos mais importantes acessos entre os estados.

As imagens do local mostram que um veículo caiu sobre o outro.

Os feridos foram levados para o hospitais de Mauriti, mas uma delas precisou ser transferida para o Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, devido a gravidade dos ferimentos.

A via ficou interditada.

Fonte: ClickPB