Equipes da SESUMA intensificam limpeza no Açude Velho

Principal cartão postal da cidade sofre com a poluição provocada por esgotos e lixo jogado pela própria população

A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) intensificou, nos últimos dias, o trabalho de limpeza em todo entorno do Açude Velho, principal cartão postal da cidade. A ação é para a retirada do lixo descartado indevidamente por algumas pessoas e que também chega ao reservatório pelo Canal do Prado e por esgotos.

O trabalho também consiste na retirada de algas, que são um grave problema e precisam ser combatidas porque, além do aspecto visual, provocam mau cheiro, contaminam a flora e fauna e também causam a mortandade de peixes. Isso ocorre porque as algas competem, com esses peixes, pelo consumo do oxigênio existente nas águas e também porque são agentes de proliferação de doenças contagiosas para pessoas e animais.

O trabalho de limpeza naquela área sempre foi permanente, com a utilização de canoas, balsas e o uso de um carro pipa. Por ser um local de muita movimentação para a prática de caminhadas, a Sesuma está com uma equipe de plantão, providenciando a retirada destes resíduos que são jogados no interior do açude por algumas pessoas.

Existe uma preocupação, por parte da gestão, porque toda água que entra no Açude Velho é proveniente das chuvas e chega pelos canais. E, com a contaminação, pode provocar a mortandade de peixes. Mas, graças a estas intervenções, esse problema não vem ocorrendo.