Comerciante é executado dentro de seu próprio estabelecimento comercial em Cajazeiras

Um crime de homicídio com característica de execução foi registrado por volta das 18h desta sexta-feira (20), no interior da sucata Nossa Senhora Aparecida, localizada as margens da BR 230 em Cajazeiras, que teve como vítima, o comerciante “André de Vicentão”, que era proprietário do estabelecimento.

Conforme informações, cerca de quatro homens armados, e não identificados, chegaram em um carro, ao estabelecimento, renderam as pessoas presentes e abriram fogo contra “André de Vicentão”, que morreu no local. Após o crime, os bandidos fugiram tomando rumo ignorado e atearam fogo no carro.

A Polícia Militar foi informada do ocorrido, isolou o local para ser realizada a perícia e em seguida o corpo foi levado ao NUMOL para a realização do exame cadavérico. Os bandidos não foram localizados, mesmo com as diligências realizadas pela cidade.

Fonte: Sertão Informado