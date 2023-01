CORRUPÇÃO: Ação no STF sinaliza que Bolsonaro fazia “rachadinha” no Planalto

Reportagem publicada nesta sexta-feira (20) no site Metrópoles dá conta de que investigações que correm no Supremo Tribunal Federal (STF), sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, revelam que o tenente-coronel do Exército Mauro Cesar Barbosa Cid, conhecido como o “Coronel Cid”, operava um esquema de Caixa 2 dentro do Palácio do Planalto.

O coronel Cid acompanhava o ex-presidente Bolsonaro em quase todas as suas atividades, dentro e fora do Palácio, e era o responsável pelo telefone celular de Bolsonaro. Além de cuidar de tarefas ordinárias do dia a dia, Cid também era responsável por pagar as contas.

Segundo matéria do Metrópoles, entre os achados colhidos pelos policiais que estão trabalhando com o ministro Alexandre de Moraes, estão pagamentos, com dinheiro do tal caixa informal gerenciado pelo tenente-coronel, faturas de um cartão de crédito emitido em nome de uma amiga de Michelle Bolsonaro que era usado para custear despesas da ex-primeira-dama.

Rachadinha federal

O tenente Cid se tornou alvo dos inquéritos, que atuam em diversas frentes, tocado pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo matéria da Folha de S. Paulo, a investigação do STF encontrou mensagens de textos, imagens e áudios no celular do oficial do Exército que levaram os investigadores a suspeitarem das transações financeiras realizadas por ele.

Fonte: RevistaFórum