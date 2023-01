Corpo de Bombeiros é acionado após presença de fumaça em loja da Havan

Na noite do último domingo (22) o Corpo de Bombeiros foi acionado no bairro José Américo, em João Pessoa, após ser avistado fumaça na loja da Havan localizada no bairro.

Segundo informações, a fumaça foi ocasionada por uma pequena explosão em um gerador de energia. Houve queda de energia temporária e os clientes juntamente com os funcionários do estabelecimento começaram a sair da loja. Felizmente ninguém ficou ferido.

“Alguns funcionários saíram da loja, o alarme de incêndio tocou bem antes da pequena explosão, mas o pessoal não queria sair da loja até faltou luz quando deu a pequena explosão, mas retornou bem rápido a energia, e o pessoal pediu pra quem estava no estacionamento embaixo sair e os clientes foram saindo aos poucos.” Relatou uma testemunha ao IG do Hyldinho02.

Fonte: Blog do Alisson Nascimento com informações do IG do Hyldinho02.