Veja concursos públicos com editais publicados de 22 a 29 de janeiro na Paraíba

A Paraíba tem sete editais abertos referentes a concursos públicos com vagas no estado, de 22 a 29 de janeiro. São 386 vagas sendo ofertadas com oportunidades em diversas áreas.

Confira as oportunidades disponíveis e como concorrer.

Concurso público da Prefeitura de Água Branca

Vagas: 87

Remuneração: entre R$ 1.212 e R$ 4 mil

Nível: fundamental, médio e superior

Local de inscrição: site da organizadora, CPCon

Prazo de inscrição: até as 23h59 de 26 de janeiro

Taxa de inscrição: R$ 75 (fundamental), R$ 95 (médio) e R$ 115 (superior/magistério)

Provas: 26 de março de 2023

Resultado final: 12 de maio de 2023

Edital do concurso público da Prefeitura de Água Branca

Concurso público da Prefeitura de Cabedelo

Vagas: 77

Nível: superior

Salários: R$ 4.401,43 e R$ 7.401,43

Prazo de inscrição: até 27 de janeiro

Local de inscrição: site da organizadora, a Facet Concursos

Taxas de inscrição: R$ 50

Provas: 5 de março de 2023

Resultado final: 5 de abril de 2023

Edital do concurso da prefeitura de Cabedelo

Concurso para o Banco do Brasil

Vagas: 42 + 4 cadastro de reserva (Paraíba)

Nível: médio

Cargo: escriturário

Remuneração: R$ 3.622,23

Inscrições: até 24 de fevereiro, no site da Cesgranrio

Edital do concurso para o Banco do Brasil

Concurso da Câmara de Cuité de Mamanguape

Vagas: 9

Níveis: fundamental, médio e superior

Remuneração: entre R$ 1.212 e R$ 1.818

Local de inscrição: site da organizadora

Prazo de inscrições: de 4 de janeiro a 2 de fevereiro

Data de aplicação das provas objetivas: 5 de março

Edital do concurso público da Câmara Municipal de Cuité de Mamanguape

Concurso público da Empresa Paraibana de Comunicação

Vagas: 159

Nível: médio, técnico e superior

Remuneração: entre R$ 1.800 e R$ 3 mil

Prazo de inscrição: 9 de janeiro a 14 de fevereiro

Local de inscrição: site da organizadora, a Fundação Vunesp

Provas objetivas: 2 de abril

Resultado final: maio de 2023

Edital

Concurso da Câmara de Catolé do Rocha

Vagas: 5

Níveis: fundamental e médio

Prazo de Inscrição: até 28 de janeiro

Local da inscrição: site da organizadora, a Funverj

Taxas de inscrição: R$ 70 (fundamental) e R$ 90 (médio)

Salários: R$ 1.212

Provas: 12 de março

Edital do concurso da Câmara Municipal de Catolé do Rocha

Concurso público da Prefeitura de São José do Bonfim

Vagas: 7

Nível: médio e superior

Remuneração: entre R$ 1.320,00 e 2.424,00

Prazo de inscrição: 16 de janeiro a 17 de fevereiro

Local de inscrição: site da organizadora, a Educa PB

Provas objetivas: 19 de março

Resultado final: 19 de abril

Edital do concurso

Fonte: g1 PB