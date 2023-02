CORRUPÇÃO: Michelle Bolsonaro dá sua versão sobre rachadinha no Alvorada e fala em “propina” e “traição”

Michelle Bolsonaro foi às redes sociais na madrugada neste sábado (4) para se pronunciar sobre as novas denúncias divulgadas pelo site Metrópoles de que praticaria o esquema de corrupção conhecido como “rachadinha” no Palácio da Alvorada. A ex-primeira-dama, no entanto, não conseguiu desmentir e nem esclarecer os supostos fatos apontados na reportagem.

A matéria, que conta com relatos de testemunhas e até mesmo mensagem de áudio, aponta Michelle como protagonista de um suposto esquema de repasse de uma parte do salário de uma assessora parlamentar. Trata-se de Rosimary Cardoso Cordeiro, a melhor amiga de Michelle, que anteriormente já apareceu no noticiário como sendo a dona do cartão de crédito usado pela esposa do presidente da República.

Rosimary teria conseguido um cargo no gabinete do senador bolsonarista Roberto Rocha (PTB-MA) logo no início do governo Bolsonaro, em 2019, com salário de pouco mais de R$ 6 mil. Tempos depois, diz o Metrópoles, a amiga foi “promovida” e chegou a um posto que lhe rendera excelentes vencimentos, na casa dos R$ 16 mil.

Até aí, tudo bem. O problema é que a reportagem ouviu fontes que afirmaram que regularmente a escolta presidencial, composta por guarda-costas do GSI, iam até a casa de Rosimary recolher as “encomendas” que deveriam ser levadas até a então primeira-dama. Essas testemunhas disseram que o conteúdo dos envelopes “era facilmente identificável pelo tato” e que se tratava de dinheiro vivo.

O Metrópoles chegou a divulgar um áudio em que Rosimary fala com um interlocutor sobre passar em sua casa para pegar a “encomenda” da ‘Mi’, em referência à ex-primeira-dama.

Através dos stories do Instagram, Michelle publicou um print de uma conversa de WhatsApp em que um interlocutor fala para uma pessoa pegar “um presente” para ela no palácio. Junto à imagem, a ex-primeira-dama escreveu: “Como Deus é bom e não nos deixa enganados de absolutamente nada. Temos todos os áudios do ex-funcionário que insinuava que eu estava recebendo ‘propina’ de minha amiga na matéria publicada no dia de hoje. Ele sabe muito bem que ele ia deixar roupas, acessórios que eu emprestava pra ela, e a última vez, ele trouxe um pijama de presente de Natal”.

Na sequência, a esposa de Bolsonaro postou um salmo bíblico sobre “maldade” e comentou: “Quando a traição vem de quem estava do seu lado”.

Fonte:Revista Fórum