Resultado do concurso da Polícia Civil da PB; veja lista

Saiu nas primeiras horas deste sábado (4) no Diário Oficial do Estado a lista de aprovados no concurso da Polícia Civil da Paraíba. Consta na relação os aprovados na primeira etapa do processo que ofereceu 1,4 mil vagas.

O governador da Paraíba, João Azevedo (PSB), explicou que os 1.400 candidatos aprovados serão convocados em três etapas para o curso de formação. Na primeira etapa, serão convocados 513 candidatos; na segunda etapa, 485; e na terceira etapa, 402, que farão o curso de formação para serem empossados.