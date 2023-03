Deputado Murilo Galdino participa da entrega de ônibus escolares do Governo do Estado

Deputado Murilo Galdino participa da entrega de ônibus escolares do Governo do...

Nesta segunda-feira (6) o deputado federal Murilo Galdino (Republicanos) acompanhou a entrega de mais de 80 ônibus escolares, feita pelo Governo do Estado a municípios paraibanos, durante solenidade no Centro de Convenções de João Pessoa. Antes de viajar à Brasília ele ainda despachou em seu gabinete atendendo lideranças políticas do município de Aroeiras.

De acordo com Murilo, a entrega dos ônibus escolares contempla a educação em todos os níveis. “A garantia do transporte escolar beneficia os estudantes com segurança e comodidade no percurso à escola e é um incentivo para que os alunos estudem com maior tranquilidade”.

Murilo parabenizou o governador João Azevêdo e os municípios contemplados, especialmente as cidades de São Bento, Teixeira, Pedra Lavrada, Pocinhos, Cruz do Espírito Santo, Camalaú e Caaporã, onde ele possui atuação e apoio político. “Parabenizo o governador por priorizar o investimento numa ação importante e necessária e também os estudantes e gestores dos municípios”,

Pleitos

No período da tarde, Murilo Galdino recebeu em seu gabinete, os ex-prefeitos de Aroeiras, Gilberto Bezerra e Gilseppe Oliveira, o pré-candidato a prefeito Natal Barbosa e os vereadores Amaury de Lula e Evaldo e Eraldo. “Nesta reunião ouvi os pleitos do grupo de líderes políticos para a cidade de Aroeiras e discutimos prioridades que possam resultar em ações e benefícios para a população”.