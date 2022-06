Dias Toffoli nega recurso da Cagepa sobre abastecimento de água em Santa Rita

O Supremo Tribunal Federal (STF), através do ministro Dias Toffoli, negou um seguimento de reclamação interposta pelo governo do estado da Paraíba contra a mudança no abastecimento de água e saneamento no município de Santa Rita, que se encontra sob operação da ANE (Consórcio Águas do Nordeste).

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) pedia a anulação do decreto editado pelo prefeito Emerson Panta, sobre a revogação do contrato de concessão celebrado entre a companhia e o município.

Fonte: f5