Preso em SP, ex-ministro Milton Ribeiro passa por audiência de custódia nesta quinta

Após dormir na sede da Polícia Federal em São Paulo, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro deve passar por uma audiência de custódia da Justiça Federal em Brasília, na tarde desta quinta-feira (23), por videoconferência.

Ribeiro e os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura foram presos ontem (22), no âmbito da operação ‘Acesso Pago’, que investiga tráfico de influência, corrupção ativa, prevaricação e advocacia administrativa. Os crimes teriam sido praticados para favorecer desvio de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da Educação (MEC). A defesa de Milton entrou com um pedido de habeas corpus durante a noite.

Fonte: F5