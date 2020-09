ELEIÇÃO em Campina Grande. Mais um partido anuncia apoio a Ana Claudia

A pré-candidata à Prefeitura de Campina Grande Ana Cláudia recebeu na tarde desta quarta-feira (09) o apoio do Avante e do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado estadual Adriano Galdino. A solenidade ocorreu na sede do Avante em Campina Grande, na Avenida Rio Branco, no centro da cidade, numa reunião realizada com todos os cuidados e cumprindo protocolos sanitários.

Além do presidente da Assembleia, a solenidade contou com a participação da presidente estadual do Avante, Eliane Galdino; do presidente municipal, Bruno Régis; do presidente estadual do Podemos, Galego do Leite; e de representantes de legendas que já anunciaram apoio a Ana Cláudia, a exemplo do presidente municipal do PTB, Bruno Faustino; além do senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB).

A reunião foi aberta pelo presidente municipal do Avante, Bruno Régis, que destacou a importância do ato, segundo ele, “para ratificar e dizer a Campina Grande e à Paraíba que o Avante está com a pré-candidatura de Ana Claudia e que será um projeto vitorioso para Campina Grande”.

Ao falar aos presentes, Adriano Galdino destacou qualidades de Ana que o levaram a decidir pelo apoio. “Ana eleita vai dar uma visão nova, uma gestão nova a Campina Grande que, sinceramente, já está tão acostumada, tão viciada. Está na hora de dar um basta, com outra gestão, pra que as coisas possam acontecer em Campina Grande, na cidade e na zona rural. E isso, só quem pode proporcionar é uma gestão de mudança”.

A presidente estadual do Avante, Elaine Galdino, disse que a mulher gestora tem um olhar especial para os problemas da cidade. “Ana sempre demonstrou capacidade de boa gestora. Eu sempre digo que a mulher gestora, como Ana, é uma excelente mãe, esposa e amiga. Ana vai olhar os filhos das mães que estão nas escolas como se fossem seus filhos; vai olhar as crianças atendidas nas UPAs e hospitais como se fossem seus filhos; vai ver os idosos precisando de um apoio especial como se fossem seu pai e sua mãe. A mulher gestora tem uma sensibilidade, um olhar de mãe para a gestão e eu tenho certeza de que Ana, na gestão de Campina Grande, vai fazer um excelente trabalho, pela sua sensibilidade, garra, determinação e competência. As mulheres e os homens de Campina estão esperando uma gestão mais sensível, um olhar diferenciado, de mulher e de mãe”.

Ao falar aos presentes, Veneziano também elogiou a atuação da Assembleia Legislativa, sob a condução do presidente Adriano Galdino, nesta pandemia, com a aprovação de projetos para minimizar os efeitos da pandemia sobre os paraibanos e destacou a importância do apoio de Adriano e do Avante à pré-candidatura de Ana Cláudia.

“Esse projeto não é individual. O nome de Ana veio a partir da sugestão de legendas como uma das opções para representar uma candidatura que retirasse Campina Grande desta situação atual, de desrespeito ao uso dos recursos públicos, de uma gestão que defende o apadrinhamento político e o nepotismo”, afirmou o Senador.

Respeito e transparência com os recursos públicos – Em sua fala, Ana Cláudia agradeceu os apoios e reafirmou a defesa de uma gestão séria, que prime pelo uso responsável e transparente dos recursos públicos, com respeito aos campinenses, ao contrário do que ocorre atualmente, com desvios de verbas até mesmo da merenda escolar destinada às crianças e jovens das escolas e creches da cidade.

“Pra mim é motivo de muita hora contar com o aval, a força, a confiança e a credibilidade de um partido do porte do Avante. É mais responsabilidade, mais compromisso e aumenta cada vez mais nossa vontade de apresentar ao nosso povo, à nossa gente, um novo modelo de gestão”, afirmou Ana.

Ela agradeceu a Adriano Galdino, a quem considerou “o grande condutor” do apoio do Avante e destacou sua postura, como presidente da Assembleia, para a aprovação de matérias importantes para ajudar os paraibanos nesta pandemia. “É motivo de honra para mim receber o apoio do Avante, ratificado pelo PTB, legendas que, junto com o Cidadania, através do seu presidente municipal Laerte e de sua maior referência que é o governador João Azevêdo, também trazem esse aval, neste gesto de credibilidade ao projeto que é um projeto de todos nós, que pensa uma nova Campina, um novo modelo de gestão e é isso o que nós vamos apresentar no momento oportuno a toda a cidade”.

