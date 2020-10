Em primeira prestação de contas, candidatos à prefeitura de Campina Grande declaram receita de R$ 4,7 milhões

Os seis candidatos que disputam a prefeitura de Campina Grande declararam à Justiça Eleitoral que receberam R$ 4,7 milhões para uso na campanha. Desse montante, foram gastos pouco mais de R$ 3 milhões. Os valores foram declarados na primeira prestação de contas oficial e se referem aos recursos financeiros arrecadados em doações e gastos do início da campanha até o dia 20 de outubro.

Dados no sistema DivulgaCandContas apontam que as receitas mais significativas foram dos candidatos Ana Cláudia (Podemos), Artur Bolinha (PSL) e de Bruno Cunha Lima (PSD), os três com mais de R$ 1 milhão. Bruno foi o candidato que mais gastou com a campanha até agora, com uma despesa exata de R$ 875.554,70.

O candidato Inácio Falcão (PC do B) foi o único que declarou um gasto acima da sua receita, que foi de R$ 536.100,00. Ele gastou quase R$ 589 mil.

Os valores menos expressivos foram dos candidatos Olímpio Rocha (PSOL) e Edmar Oliveira (Patriota). O primeiro declarou ter gasto R$ 5.800,00 de uma receita de R$ 50.703,59, enquanto Edmar zerou todas as contas e afirmou não ter recebido nem gastado nada.

De acordo com determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o limite de gastos para os candidatos à prefeitura de Campina Grande é de R$ 3,9 milhões. Quem desrespeitar os limites de gastos fixados para cada campanha pagará multa no valor equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o teto, sem prejuízo da apuração da prática de eventual abuso do poder econômico.

Confira as receitas e despesas declaradas por todos os candidatos (em ordem alfabética):

Candidatos Receita Despesa Ana Cláudia Vital do Rêgo (Podemos) R$ 1.786.154,00 R$ 799.770,00 Artur Bolinha (PSL) R$ 1.312.000,00 R$ 824.636,00 Bruno Cunha Lima (PSD) R$ 1.017.000,00 R$ 875.554,70 Edmar Oliveira (Patriota) R$ 0,00 R$ 0,00 Inácio Falcão (PCdoB) R$ 536.100,00 R$ 588.988,33 Olímpio Rocha (PSOL) R$ 50.703,59 R$ 5.800,00

Fonte: Jornal da Paraíba