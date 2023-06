Governador anuncia convocação de 827 aprovados em concurso para Hospital Edson Ramalho

O governador João Azevêdo (PSB) anunciou, nesta segunda-feira (19) a convocação de 827 concursados da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PBSaúde) que irão atuar no Hospital do Servidor General Edson Ramalho, em João Pessoa. A relação dos convocados será disponibilizada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Serão chamados 102 médicos; 16 assistentes sociais; 12 biomédicos; 145 enfermeiros; 12 farmacêuticos; 57 fisioterapeutas; 18 fonoaudiólogos; 23 nutricionistas; 14 odontólogos; 14 psicólogos; 233 técnicos de Enfermagem; 11 auxiliares da Farmácia; 48 técnicos em Radiologia; e 24 maqueiros.

Para a área administrativa, serão convocados contador (1), advogado (2), assessor de imprensa (1), analista de Recursos Humanos (2), engenheiro do Trabalho (1), eletricista de manutenção (4), assistente administrativo (20), motorista (3), estoquista (4), auxiliar de cozinha (31) e cozinheiro (6).

“A saúde da Paraíba está em um outro patamar de qualidade e isso se deve aos investimentos em equipamentos, na interiorização dos serviços públicos, na implantação de novos programas, como o Coração Paraibano, e na valorização dos recursos humanos. A nossa gestão tem se destacado na realização de concursos públicos e a Saúde tem recebido uma atenção especial, representando o nosso cuidado e respeito com os paraibanos”, comentou o governador João Azevêdo.