SISU: inscrições para o 2º semestre estão abertas

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), referentes ao segundo semestre de 2023. Para participar, os interessados devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até as 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília) desta quinta-feira (22). Serão disponibilizadas 51.277 vagas, em 1.666 cursos de graduação, de 65 instituições de educação superior, que assinaram o Termo de Adesão (TA).

No processo seletivo do Sisu 2023/2, o candidato precisa ter feito a edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ter tirado nota acima de zero na prova de redação e não ter participado do Enem 2022 na condição de treineiro, ou seja, um candidato que não concluiu o ensino médio e participa dos exames apenas para fins de autoavaliação.

Segundo o co-fundador e professor do Galt Vestibulares, Rubenilson Cerqueira, o Sisu é um programa que reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil que estejam participando do processo seletivo vigente.

“O sistema de seleção unificada foi criado em 2010 pelo Ministério da Educação como sistema eletrônico para poder democratizar a oferta de vagas em instituições públicas de ensino superior no Brasil. Sendo que a maioria delas são instituições Federais, como universidade e institutos, mas também há vagas para outras instituições públicas, sendo elas estaduais e municipais no país”, explica.

A moradora da Vicente Pires, no Distrito Federal, Fernanda Helena (26), conta que foi através do Sisu que conseguiu realizar o sonho de estudar em uma Universidade Federal. “Através do Sisu eu consegui entrar em uma Universidade Federal. Eu fiz o Enem e foi graças ao Sisu que consegui aguardar na fila de espera e ser chamada e assim eu me formei”, conta.

Inscrição

O candidato pode escolher até duas opções de vaga em instituição de educação superior participante da seleção unificada. No momento da inscrição, o interessado precisa identificar por ordem de preferência as vagas selecionadas, com indicação de local de oferta, curso e turno. Também é necessário informar a modalidade de concorrência, conforme previsto no edital.

Durante o período de inscrição, o candidato poderá alterar as suas opções, bem como efetuar o seu cancelamento, devendo inclusive se certificar das opções escolhidas até o término do prazo de inscrição. A classificação no processo seletivo do Sisu será realizada com base na última alteração efetuada e confirmada no sistema.

Adesão ao Sisu:

É de exclusiva responsabilidade da instituição participante do Sisu descrever, no documento de adesão, as condições específicas de concorrência às vagas por ela ofertadas no âmbito do Sistema. Cabe às instituições verificarem o prazo previsto para retificar, se for o caso, o documento de adesão, que deverá ser assinado de maneira digital, exclusivamente, por meio do sistema de gestão do Sisu, no endereço eletrônico: //sisugestao.mec.gov.br/.

Ao assinarem o Termo de Adesão, as instituições federais de educação superior se comprometem a cumprir o que determina a Lei nº 12.711, de 2012, chamada de Lei de Cotas, independentemente do número de vagas disponibilizadas pelo Sisu ou por outra forma de oferta de vagas.

Fonte: Brasil 61

Foto: Juca Varella Agência Brasil