Governadora de PE, Raquel Lyra, polemiza e diz, na PB, que São João de Caruaru é melhor que o de CG

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), foi protagonista do reacender da polêmica junina existente entre o Estado que governa e o da Paraíba.

O fato foi registrado durante a participação de Raquel na Assembleia Extraordinária do Consórcio Interestadual do Desenvolvimento Sustentável do Nordeste – Consórcio Nordeste, realizada no fim do mês de abril, em João Pessoa, Capital paraibana, no Centro de Convenções.

Na ocasião, a gestora afirmou que o São de Caruaru é maior e melhor que o de Campina.

“Eu queria convidar a todos, mesmo em terras paraibanas, a participar do maior São João do Mundo. Maior e Melhor. Lá na minha terra de Caruaru“, disse Raquel em tom fraterno, desconfiado e oportuno.

O São João de Campina Grande, completa, neste ano 04 (quatro) décadas de existência, com diversas atrações, polos culturais e o acréscimo de 01 (um) dia na programação oficial que vai de 1º de junho até o dia 02 de julho de 2023.

Rivalidade

A rivalidade entre pernambucanos e paraibanos quando o tema é sobre comemoração junina é bem antiga. Conta a história, que a existência do São João de Caruaru é citada em registros documentais desde o ano de 1854, tempo em que o local ainda era uma Vila. Já a festividade campinense foi inaugurada apenas no ano de 1983 pelo então prefeito Ronaldo Cunha Lima (in memorian) que adotou já no ano seguinte a ideia de fazer uma festa com duração mínima de 30 (trinta) dias. O fato era, até então, inédito no país, motivo pelo qual a organização adotou como marketing principal o lema: “Maior São João do Mundo“.

Porém, neste ano de 2023, Caruaru trabalha para ser não apenas o “melhor” como também a “maior” festividade junina do Nordeste. Para tanto, abriu os festejos em 28 de abril, para só terminar no dia 1º de julho após 65 (sessenta e cinco) dias.

O evento tem na programação mais de 1.000 (mil) apresentações e diversas atividades espalhadas por polos culturais instalados de modo estratégico em diversos pontos da cidade. Em 2022 o São João de Caruaru foi realizado do dia 04 de junho até 02 de julho batendo recorde de público e de movimentação da economia local.

