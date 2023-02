Homem preso após ser flagrado filmando mulheres em banheiro de prefeitura é xingado por servidoras: “vagabundo”

Um homem foi preso pela Polícia Militar ao ser denunciado por filmar mulheres em banheiros da Prefeitura de Uberlândia, nesta quarta-feira (9/2). Em um vídeo que circulou nas redes sociais, o suspeito é xingado por mulheres, aparentemente, servidoras do município, no momento da prisão.

O suspeito chamou a atenção de pessoas no Centro Administrativo. Ele andava perto de uma lanchonete dentro da prefeitura e seguia para próximo dos banheiros públicos. Os funcionários desconfiaram da ação e chamaram a segurança do prédio e a Polícia Militar.

O homem teve uma mochila apreendida e, preso, foi levado com o material para a delegacia da Polícia Civil. O aparelho celular será analisado para saber qual o tipo de conteúdo foi gravado.

Em nota, a Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil informou que a prisão ocorreu por meio do monitoramento da segurança do Centro Administrativo Municipal, que já acompanhava a movimentação do suspeito nas dependências do prédio.

O homem tem outras passagens pelo mesmo tipo de conduta.

Fonte: EM

Foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia