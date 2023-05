IBGE abre 7 vagas para estágio na Paraíba; bolsas chegam a R$ 1.125

By

As inscrições para o processo seletivo de estágio no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) começaram nesta segunda-feira (8). Na Paraíba, são sete oportunidades para estudantes dos cursos de administração, informática, ciências contábeis e jornalismo. A bolsa auxílio chega a R$ 1.125, além do auxílio-transporte equivalente a R$ 10, por dia.

Os candidatos têm até o dia 23 de maio para a realização da prova objetiva online, que será disponibilizada assim que a inscrição for deferida.

Tanto a inscrição quanto a prova online devem ser realizadas pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), onde o candidato pode consultar o edital e o cronograma.

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 23 de junho. Este é o primeiro processo seletivo para estagiários do IBGE a ser feito de forma online e as contratações deverão começar a ser efetuadas em julho.

Cronograma

Etapa Data Início das inscrições e prova online 08/05/2023 Fim das inscrições e prova online 23/05/2023 Publicação do caderno de questões, do gabarito provisório e da lista de classificação provisória; 31/05/2023 Interposição de recurso contra o gabarito provisório e da classificação provisória; 01/06/2023 Resposta aos recursos e publicação do gabarito oficial e das listas de classificação final definitiva 23/06/2023

O estágio terá jornada de 20 ou 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira, em horários e turnos a serem definidos pelo IBGE, podendo ser nas modalidades presencial, à distância ou híbrida.

A bolsa-auxílio é de R$ 787,98 para as vagas de 20 horas semanais (238 vagas) e de R$ 1.125,9 para as de 30 horas (78). O estagiário ainda terá direito a auxílio-transporte equivalente a R$ 10 por dia estagiado presencialmente, mas não fará jus a outros benefícios, tais como auxílio-alimentação e auxílio-saúde.

Os testes

A prova online terá 20 questões, sendo 5 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática e Raciocínio Lógico, 5 de Geografia e 5 de Conhecimentos Gerais e Atualidades. O candidato terá 120 segundos para responder cada questão. Caso não responda dentro do tempo determinado, o sistema gravará a resposta em branco e seguirá automaticamente para a próxima questão,