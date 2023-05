Eleições suplementares: vereadores cassados são novamente eleitos em município paraibano

Os eleitores do município de Boa Ventura, no Sertão da Paraíba, foram às urnas neste domingo (7) para definir, mais uma vez, os vereadores da cidade até 2024.

As eleições suplementares no município são resultado da cassação de seis vereadores, em julho do ano passado, todos do partido Republicanos. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) considerou uma fraude da legenda na cota de gênero, que prevê percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas.

Como os seis vereadores dos nove eleitos eram do Republicanos, mais de 50% dos votos válidos pertenciam ao partido, portanto uma nova eleição foi determinada. Apesar de cassados, eles puderam se candidatar novamente, e cinco dos seis se registraram e foram todos eleitos.

Júnior Freitas, Dr. Júnior, Zé Gordo, Ronaldo Alvarenga e Júnior de Gato vão retornar aos trabalhos na Câmara Municipal de Boa Ventura. Apenas Antônio Neto, também cassado, não conseguiu se eleger, ficando como primeiro suplente.

Ebinho (PSDB) e Antônio Madalena (PSDB), eleitos em 2020, também se elegeram. Livoneide Pinto (Solidariedade) não disputou este pleito, e Queiroga Pinto (PSDB) assumiu a posição, conseguindo a terceira maior quantia de votos. Suely Almeida (Republicanos) fechou o quadro de parlamentares.

Confira todos os vereadores eleitos em Boa Ventura

– Júnior Freitas (Republicanos): 409 votos

– Ebinho (PSDB): 369 votos

– Queiroga Pinto (PSDB): 349 votos

– Dr. Júnior (Republicanos): 347 votos

– Zé Gordo (Republicanos): 323 votos

– Ronaldo Alvarenga (Republicanos): 300 votos

– Júnior de Gato (Republicanos): 297 votos

– Suely Almeida (Republicanos): 275 votos

– Antônio Madalena (PSDB): 205 votos

Fonte: Politica da Paraíba