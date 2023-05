IFPB abre inscrições para 1,5 mil vagas em cursos superiores

Estão abertas a partir de hoje, 08, as inscrições para o Processo Seletivo de Cursos Superiores do Instituto Federal da Paraíba – PSCS 2023.2.

Nesta seleção, o IFPB ofertará 1540 vagas em cursos presenciais e também a distância nos campi Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Esperança, Guarabira, João Pessoa, Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel e Sousa.

As inscrições são gratuitas e ocorrem exclusivamente no Portal do Estudante até o dia 29 de maio. Acesse o Edital de Inscrição .

A seleção de cursos superiores para o IFPB utiliza as quatro últimas notas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ou seja, do ENEM 2022, 2021, 2020 ou 2019.Para efeito de classificação será computada apenas a edição do Exame Nacional do Ensino Médio em que o candidato obtiver maior Média Final. No momento da inscrição, o candidato poderá indicar até 02 (duas) opções de cursos na ordem de sua preferência, basta que ele obrigatoriamente assinale “Desejo me inscrever também para uma segunda opção de curso”.

O curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa, ofertado na modalidade de Educação a Distância, prevê em seu projeto pedagógico a realização de atividades avaliativas presenciais, que acontecem nos polos EaD (João Pessoa, Campina Grande, Picuí e Sousa)

É importante ressaltar que o IFPB reserva 50% do total das vagas ofertadas para candidatos Egressos de Escolas Públicas (EEP) e dentro deste percentual há também as vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, além de pessoas com deficiência (PcD). Não poderão concorrer às vagas reservadas para Egressos de Escolas Públicas os candidatos que tenham, em algum momento, cursado parte do Ensino Médio em escolas particulares.

Fonte: Ascom