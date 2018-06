Incêndio destrói andar de loja no Centro de Campina Grand

Um incêndio ocorreu no primeiro andar de um imóvel, na Rua Antenor Navarro, no Centro de Campina Grande, durante a manhã desta terça-feira (12). O fogo atingiu a parte de cima de uma loja de pneus, que além de residência, também serve de depósito para o proprietário do comércio, que não se encontrava no momento da ocorrência.

Comerciantes próximos à loja sentiram o cheiro de queimado. Anderson Cabral, que também é proprietário de uma loja de pneus na mesma rua, se encontrava no local quando o fato aconteceu, ele relatou: “Procuramos saber onde era o incêndio e vimos que era aqui, aí arrombamos a porta e ligamos pra o Corpo de Bombeiros”.

Ainda segundo o comerciante, o fogo não chegou a atingir a parte de baixo do local, onde fica a loja, mas havia bastante fumaça e a temperatura estava muito alta: “Nós tentamos entrar com os extintores, mas não tinha condição, era muito quente, então voltamos e ficamos aguardando os bombeiros”.

O Corpo de Bombeiros conseguiu conter o fogo antes que pudesse se espalhar mais pela residência. De acordo com a capitão do 2º Batalhão de Bombeiros Militar, Desireé Santos, a equipe ainda está em trabalho de apuração para levantar as possíveis causas do incêndio.

