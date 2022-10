Já 77 urnas eletrônicas já apresentaram problemas na Paraíba e foram substituídas

By

O total de 77 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas em todo o estado da Paraíba, de acordo com o boletim das 13h emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) neste domingo (02). João Pessoa é a cidade que lidera, no momento, a quantidade de ocorrência de problema nas urnas, sendo 34, segundo o TRE-PB.

Em Patos e Ingá foram detectados 5 problemas em urnas. Já nas cidades de Bayeux, Campina Grande, Guarabira e Teixeira foram registrados três problemas. Assunção, Diamante, Juripiranga e Massaranduba detectaram dois problemas, em cada cidade. Já em Arara, Areia de Baraúnas, Baraúna, Borborema, Cruz do Espírito Santo, Cuité, Dona Inês, Juru, Lucena, Mamanguape, Santa Rita, São José de Piranhas e Taperoá tiveram um problema em cada.

A maior parte dos problemas detectados foi de travamento, erros no teclado e no visor. A maior parte foi resolvida com a reinicialização das urnas eletrônicas. Até o momento foi necessária a substituição de 9 urnas eletrônicas em toda a Paraíba.

Fonte: ClickPB