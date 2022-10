Mais de três milhões de paraibanos escolhem, neste domingo, seus representantes na presidência, governo, Senado, Câmara e ALPB

Mais de 3 milhões de paraibanos estão aptos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e devem comparecer às urnas neste domingo (02), para eleger o Presidente da República, Governador do Estado, um Senador, 12 deputados federais e 36 deputados estaduais.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PB), garante que tudo está pronto para garantir um pleito seguro, sem grandes intercorrências.

No estado o maior número de votantes é do sexo feminino, totalizando 1.634.223 mulheres, correspondente a 52,86% do eleitorado contra 47,14% do sexo masculino, ou seja, 1.457.461 homens. Os números representam um crescimento de 7,81% em relação ao pleito eleitoral de 2018.

João Pessoa e Campina Grande são os dois maiores colégios eleitorais com 559.205 e 296.494 eleitores, respectivamente.

No total 10.758 urnas eletrônicas foram instaladas em toda Paraíba, sendo 848 urnas de contingências para suprir qualquer eventualidade.

